Francesa se torna a 1ª mulher a acumular fortuna de meio trilhão de reais

Françoise ocupa o cargo de vice-presidente do conselho da empresa, que é a maior companhia de cosméticos e beleza do mundo - (crédito: Reprodução/Instagram @francoise_bettencourt_meyers._)

A fortuna da mulher mais rica do mundo alcançou, na quarta-feira (5/6), a marca de R$ 500 bilhões, ou seja, meio trilhão de reais. Françoise Bettencourt Meyers, herdeira da L'Oréal, é a primeira mulher a alcançar essa quantia em patrimônio.

Aos 70 anos, a francesa tem uma fortuna estimada em US$ 100,4 bilhões — que equivalem a R$ 527,1 bilhões, de acordo com a cotação atual do dólar. Ela ocupa a 15ª posição no ranking de bilionários da Forbes, sendo a mulher melhor classificada na listagem.

Françoise ocupa o cargo de vice-presidente do conselho da L'Oréal, a maior empresa de cosméticos e beleza do mundo. Filha única de Liliane Bettencourt e neta do fundador da companhia, Eugène Paul Louis Schueller, é herdeira direta da marca desde o falecimento da mãe, em 2017, o que lhe garantiu 33% das ações da L'Oréal.

A relação entre mãe e filha tomou conta das manchetes francesas nos anos 2000, por conta de disputas entre as duas sobre a fortuna da herdeira da empresa, que até então era Liliane. Os desentendimentos familiares foram documentadas na série A Bilionária, o Mordomo e o Namorado, da plataforma de streaming Netflix.

Françoise faz parte do conselho da L'Oréal desde 1997. Apesar da fortuna da família e da empresa já serem expressivas antes de ela se tornar herdeira direta, a executiva triplicou o patrimônio por meio de investimentos na bolsa de valores.

Desde 2021, a executiva é oficialmente a mulher mais rica do mundo, seguida de Alice Walton, filha do fundador da rede de supermercados Walmart, e Julia Koch, que herdou do marido a empresa de conglomerados Koch Industries.

Hoje, ela preside a fundação filantrópica da família, que participa de projetos de ciência e na arte da França, além de ser escritora e pianista.