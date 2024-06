Reajuste de 4,62% em Minas é aprovado; emendas são rejeitadas

Servidores lotaram a Assembleia para pressionar por um reajuste maior do que 4,62% - (crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A proposta de Romeu Zema (Novo) para reajuste salarial dos servidores foi aprovada em segundo turno na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) nesta quinta-feira (6/6). O Projeto de Lei (PL) 2309/2024 foi aprovado por unanimidade com 64 votos e prevê correção de 4,62% — percentual relativo ao IPCA de 2023 — nos vencimentos do funcionalismo público retroativos a janeiro deste ano. Emendas da oposição e de deputados classistas que tentavam aumentar o percentual desse reajuste foram derrotadas em plenário.

Foram votadas, além do texto principal, 11 emendas ao texto. As principais pediam um acréscimo de 5,79% ao reajuste, percentual relativo às perdas inflacionárias de 2022. Em diferentes textos, havia medidas que previam a majoração para todos os servidores e outras que se limitavam aos agentes de segurança pública. Todas foram derrotadas com placar de 28 a 36.

Com galerias lotadas de servidores em protesto, a sessão foi marcada pela vitória da bancada governista em todas as votações. No saldo final, apenas os 4,62% propostos pelo Executivo foram aprovados. O funcionalismo pedia também a revisão da inflação de 2022, que não foi corrigida nos vencimentos pelo Executivo.