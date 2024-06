Poupança tem entrada líquida de R$ 8,227 bilhões em maio, aponta BC

A caderneta de poupança teve entrada líquida de R$ 8,227 bilhões em maio, maior volume de aplicações desde dezembro. De acordo com os dados, divulgados nesta sexta-feira (7/6) pelo Banco Central (BC), este é o segundo mês do ano com resultado positivo, após a saída de R$ 1,141 bilhão no mês anterior.

No período, foram aplicados R$ 362,497 bilhões na poupança, enquanto R$ 354,270 bilhões foram sacados pelos brasileiros. Considerando o rendimento de R$ 5,218 bilhões, o saldo total da caderneta somou R$ 993,273 bilhões ao final do mês passado.



No acumulado do ano até maio, a poupança tem saque líquido de R$ 15,548 bilhões, impactado pela retirada de R$ 20,148 bilhões em janeiro. Em 2023, a caderneta registrou um saldo negativo de R$ 87,819 bilhões.

A aplicação vem perdendo recursos em série desde 2021, afetada por inflação elevada, endividamento das famílias e juros altos. Em 2022, o saldo foi negativo em R$ 103,237 bilhões, o pior ano na história da poupança.