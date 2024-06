Gerente da Emater explica como empresa atua no fomento à iniciativas rurais

Marcos Lara, gerente de Meio Ambiente da Emater-DF, foi o entrevistado do CB.Agro desta sexta-feira (7/6) - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O apoio ao produtor rural é um dos principais esforços para o desenvolvimento rural em âmbito nacional e distrital. É o que explica o convidado do CB.Agro — parceria entre Correio e TV Brasília — desta sexta-feira (12/4), Marcos Lara, gerente de Meio Ambiente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF).

“O produtor rural tem que atender várias exigências que estão na legislação ambiental”, afirma o gerente. Atribuições gerais de necessidades rurais dos produtores são acolhidas pela Emater, a fim de acolher as dificuldades do produtor e ajudar no fomento às iniciativas voltadas para o campo.

“O papel da Emater é ajudar o produtor a licenciar a atividade rural. Nós fazemos os estudos necessários conforme o impacto ambiental e encaminhamos os estudos para o órgão ambiental que analisa o estudo e verifica se ele tem o direito da licença ou não”, reforça o entrevistado.

Assista a entrevista na íntegra:

Segundo Lara, técnicos da Emater formam uma rede de ajuda direcionada ao meio rural. “Uma visita do técnico do Emater, com um olhar de extensionista, vai verificar o que é necessário fazer da forma mais simples, o que ele pode melhorar”, finaliza.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes