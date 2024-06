TAP inicia vendas para nova rota ligando Lisboa ao Brasil a partir de setembro

A companhia aérea portuguesa TAP Air Portugal vai ampliar para 12 o número de capitais brasileiras com voos da empresa. A partir de 3 de setembro, a cidade de Florianópolis entrará nessa lista, o que vai contribuir para que os moradores do Sul do país possam ter mais uma opção de voo enquanto o aeroporto internacional Salgado Filho continua interditado devido às enchentes no Rio Grande do Sul.

“Mas, quando o aeroporto de Porto Alegre puder operar normalmente, não vamos interromper as operações em Florianópolis”, disse Luís Rodrigues, principal executivo (CEO) da TAP, em entrevista ao Correio, nesta segunda-feira (10/6). As vendas das passagens começaram a ser feitas na última sexta-feira (7/6) e, até hoje, foram registradas 6 mil reservas, segundo a assessoria da TAP.

De acordo com o executivo, o lançamento do voo para o estado de Santa Catarina já estava em estudo há algum tempo e, com o fechamento do aeroporto de Porto Alegre, foi possível antecipar o início dos voos. “Para a TAP, é muito importante termos conseguido antecipar o lançamento dessa nova rota para um período em que, devido ao estado de calamidade no Rio Grande do Sul é importante apresentar uma opção para os passageiros do Sul do Brasil”, destacou. Ele informou ainda que, com essa nova rota, a TAP “reforça o compromisso de continuar a investir para ser a companhia aérea europeia preferida dos clientes brasileiros”.

Os voos entre Lisboa e Florianópolis serão operados três vezes por semana. As partidas da capital portuguesa ocorrerão às terças-feiras, às quartas-feiras e aos sábados, entre às 10h10 e 10h50, com destino ao Aeroporto Internacional Hercílio Luz, operado pela empresa de origem suíça Zurich Airport Brasil.

A duração dos voos será de cerca de 11 horas e eles serão realizados por jatos Airbus A330-200, com capacidade para 269 passageiros, sendo 244, na classe econômica, e 25, na executiva.

Os bilhetes estão com preços promocionais de ida e volta a partir de US$ 649, incluindo as taxas (R$ 3.475,01, considerando a cotação atual do dólar de R$ 5,35), de acordo com a empresa.

Maior destino



O Brasil é o maior destino operado pela TAP e com essa nova rota, de acordo com Rodriges, a empresa pretente continuar investindo nas operações no Brasil. A companhia opera mais de 50 destinos na Europa, que podem ser voados pelos brasileiros via Lisboa.

Em 2023, a companhia portuguesa transportou 1,920 milhão de passageiros entre os dois países e, neste ano, a previsão de Rodrigues é que o volume de passageiros supere a casa dos 2 milhões, repetindo, pelo menos, o crescimento de quase 20% do ano passado.

A TAP voa diretamente de São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife, Salvador e Florianópolis, para Lisboa, além de ligar a cidade portuguesa do Porto a São Paulo e ao Rio de Janeiro. No total, a empresa opera mais de 90 voos semanais entre os dois países.

Os voos diários da TAP partindo de Brasília, registraram 144 mil passageiros, dado 26% superior ao de 2022. No primeiro trimestre de 2024, a companhia transportou 34 mil passageiros, dado 16% acima do registrado no mesmo período de 2023. No próximo dia 19, a empresa completará 17 anos voando para a capital federal.

Turismo

O turismo no Brasil ainda precisa ser estimulado, pois o país recebe muito menos turistas estrangeiros do que Portugal. No ano passado, o país recebeu 5,9 milhões de turistas estrangeiros, de acordo com dados da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur). A agência vem procurando ampliar o número de visitantes de outros países, especialmente, os mais interessados em sustentabilidade ambiental, aproveitando os grandes eventos programados no país, como a 30ª Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre mudanças climáticas (COP30), em 2025, e a cúpula do G20 -- grupo das 19 maiores economias emergentes e desenvolvidas do planeta, mais a União Europeia (UE).

O total de visitantes estrangeiros registrados no país em 2023 representa aumento de quase 64% sobre os 3,6 milhões contabilizados em 2022, mas ainda é inferior ao pico de 6,6 milhões, em 2018, início da série atualizada com a nova metodologia. Vale lembrar que, apenas a Torre Eiffel, em Paris, recebe muito mais turistas do que o Brasil: cerca de 7 milhões por ano.

Conforme dados oficiais, Portugal, que tem 92,2 mil km2 e é um pouco menor do que o estado de Pernambuco (de 98,3 mil km2), recebeu 27,5 milhões de turistas estrangeiros no ano passado, mais do que o dobro da população do país. “O Brasil tem muito potencial para ser explorado”, afirmou Rodrigues, que lamentou o fato de haver muita judicialização no transporte aéreo brasileiro. "Nos outros países não é assim", acrescentou.