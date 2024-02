Gasto de turistas estrangeiros no país bate recorde e supera ano da Copa

O gasto de turistas estrangeiros no Brasil bateu o recorde histórico em 2023, com US$ 6,9 bilhões (o equivalente a R$ 34,5 bilhões). O dado foi divulgado nesta segunda-feira (5/2) pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur.

O recorde anterior havia sido atingido em 2014, quando o Brasil sediou a Copa do Mundo. O valor naquele ano foi, segundo o Banco Central, de US$ 6,8 bilhões em consumo pelos turistas estrangeiros. Em 2022, ano imediatamente anterior, o gasto dos turistas foi de US$ 4,95 bilhões. Em nota, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, comemorou o resultado.

"Essa é uma conquista de todos os trabalhadores, servidores, autoridades públicas e empresários que se dedicam ao turismo. Tenho muito orgulho de estar à frente da Embratur, com uma equipe extremamente qualificada, e poder fazer parte dessa vitória!", escreveu Freixo.

Primeiro ano do governo @LulaOficial e nós já BATEMOS RECORDE no turismo internacional. Tivemos o MELHOR RESULTADO econômico da história em 2023: R$ 34,5 bilhões (US$ 6,9 bilhões) entraram em nosso país através do consumo dos visitantes estrangeiros. O turismo está nos ajudando a… — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) February 5, 2024

Ministro também comemora



Com o resultado, a ONU Turismo divulgou, também nesta segunda, que o Brasil é o país da América do Sul que mais arrecadou dinheiro de turistas estrangeiros. No ranking mundial, o país está na 14ª posição entre os países que mais cresceram em arrecadação após a pandemia da covid-19, com 15% de aumento.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, também se manifestou. "A cada novo dado divulgado, comprovamos como as políticas implementadas pelo governo federal por meio do Ministério do Turismo, juntamente com a promoção do nosso país desenvolvida pela Embratur, têm gerado resultados concretos que beneficiam diretamente a economia brasileira", destacou.

Na quinta-feira (8/2), o ministério fará um evento no Rio de Janeiro para celebrar o gasto dos turistas estrangeiros no país.