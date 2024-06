Natura alcança certificação platina de integridade de carbono

A Natura alcançou a certificação Platina de Integridade de Carbono, o nível mais alto de declaração emitido pela Iniciativa de Integridade dos Mercados de Carbono Voluntários (VCMI), organização internacional sem fins lucrativos reconhecida globalmente como a maior referência no zelo pela integridade do crédito de carbono.



A conquista significa que a multinacional de cosméticos brasileira comprou e aposentou créditos de carbono de alta qualidade, iguais ou superiores a 100% de suas emissões remanescentes. O anúncio marca o primeiro reconhecimento deste nível de classificação para uma empresa sediada na América Latina.

De acordo com a diretora de Sustentabilidade da Natura &Co, Angela Pinhati, a certificação reforça o compromisso da empresa não só em reduzir nossas próprias emissões e da cadeia de valor, mas também em investir em créditos de carbono de alta qualidade que contribuem para o Net Zero global.

"Trabalhando de perto com cooperativas de agricultores familiares e parceiros na Amazônia, buscamos fomentar a bioeconomia sustentável e os esforços de conservação que beneficiam tanto as pessoas quanto a natureza. Este reconhecimento reafirma nossa dedicação em todas as nossas iniciativas de sustentabilidade", destaca Pinhati.



Bioeconomia



Atualmente, a Natura se relaciona com 10.191 famílias na região amazônica, apoiando o desenvolvimento da bioeconomia e os esforços de conservação da Amazônia. Isso inclui 44 comunidades fornecedoras e 94 cadeias de suprimentos na Amazônia que colhem bioativos respeitando os limites da floresta e o calendário de colheitas, bem como os modos de vida locais.



"Os investimentos da companhia em créditos de carbono de alta integridade vão além de seus esforços de descarbonização alinhados à ciência, impulsionando a meta global de zerar as emissões líquidas e financiando iniciativas em prol das pessoas e da natureza", destacou a empresa, em nota.