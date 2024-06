Setor de serviços tem variação de 0,5% em abril, aponta IBGE

O volume do setor de serviços registrou ligeira alta pelo segundo mês consecutivo, com variação de 0,5% na passagem de março para abril. De acordo com os dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada nesta quarta-feira (12/6) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na comparação com o mesmo mês do ano passado, o setor mostrou expansão de 5,6%, se recuperando do recuo de 2,2% registrado em março.

No acumulado do ano, o volume de serviços teve alta de 2,3% no primeiro quadrimestre de 2024, frente a igual período de 2023. Já o acumulado dos últimos 12 meses foi de 1,6%. Com o resultado, o setor de serviços se situa 12,9% acima do nível pré-pandemia, em fevereiro de 2020, e 0,7% abaixo do ponto mais alto da série histórica, alcançado em dezembro de 2022.



No mês de abril, das cinco atividades pesquisadas, três tiveram crescimento. O principal destaque foi para a alta de 1,7% em transportes. É a segunda expansão seguida, com ganho acumulado de 2,5% no período. A maior influência, de acordo com o levantamento, foi de transportes aéreos, efeito da queda dos preços das passagens aéreas em abril.

Outra atividade com importante influência foi outros serviços, com alta de 5,0%. O destaque do grupo foram as atividades de serviços financeiros e auxiliares, que marcaram a segunda maior influência positiva em toda a pesquisa. Em seguida, aparece a atividade de informação e comunicação, com crescimento de 0,4%.

Pelo lado das quedas, o maior recuo foi de serviços profissionais, administrativos e complementares (-1,1%) e os prestados às famílias (-1,8%).



Turismo e transporte



O índice de atividades turísticas teve crescimento de 2,3% em abril, na comparação com março, marcando o segundo resultado positivo seguido, acumulando um ganho de 2,4% neste período. A pesquisa também apresentou o resultado dos agregados de transporte. O volume de transporte de passageiros no Brasil teve crescimento de 10,2% na passagem de março para abril.