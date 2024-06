Petrobras vai usar recursos para investir no Brasil, diz presidente

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou, nesta quarta-feira (12/6), que a petroleira usará todos os recursos para investir no Brasil. Em evento com executivos, ela destacou as vantagens do país com uma matriz energética renovável.

“Vamos usar o poder de todos os recursos brasileiros para investir em um pacote pensando na sociedade brasileira. Mais de 50% da energia no mundo está baseada em combustíveis fósseis. É momento de tirar proveito disso, diversificar a matriz energética do Brasil. Nossos recursos são vastos”, disse em evento do Future Investment Initiative (FII) Institute, organização sem fins lucrativos apoiada pelo FIP (fundo soberano da Arábia Saudita) e 30 empresas globais.



Chambriard foi diretora-geral da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) no governo Dilma e é conhecida por ser defensora da exploração e produção de petróleo em águas profundas na margem equatorial. Ela foi a responsável por viabilizar a concessão de blocos na região entre 2012 a 2016.

“Temos grandes recursos naturais no país, temos que pensar em usá-los bem”, destacou em seu pronunciamento. Ela afirmou que não há dúvida que o Brasil tem espaço para investir na oferta de energia, inclusive renováveis, e que o papel da Petrobras é apoiar esse movimento.

“A Petrobras tem um papel muito importante no Brasil. A quantidade de investimento feito pela companhia é enorme. A nossa ideia e do presidente Lula é levar a Petrobras a apoiar o desenvolvimento do país”, declarou a executiva, que garantiu ser possível conciliar interesses do país e da companhia.



