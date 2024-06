Haddad diz que vai auxiliar Senado em medidas para compensar desoneração

Segundo Haddad, a equipe econômica também intensificou o trabalho relacionado à revisão de gastos públicos com foco no fechamento do Orçamento de 2025 - (crédito: Diogo Zacarias/MF)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira (13/6) que vai auxiliar o Senado na análise de medidas para compensar a desoneração da folha. À jornalistas, ele afirmou que as propostas serão colocadas sobre a mesa na próxima semana.

“O apoio que nós vamos dar ao Senado, tanto o Planejamento quanto a Fazenda, todas as propostas dos senadores serão processadas por nós para encaminharmos análises de impacto de cada uma delas”, disse o ministro, que afirmou que o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), fará a interlocução da equipe econômica com os senadores, em busca de uma alternativa.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), devolveu nesta semana ao governo uma medida provisória que previa a compensação da desoneração da folha de pagamentos para 17 setores da economia e municípios. A proposta da equipe econômica era o uso de créditos do PIS/Cofins para fazer a compensação fiscal.

“Penso que vamos chegar a um denominador rápido, vamos colocar algumas propostas na mesa a partir da semana que vem, mas principalmente, receber deles as propostas que o senado tem em mente, que aí fica mais fácil tramitar”, explicou Haddad.

As declarações foram dadas após reunião com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Segundo ele, a equipe econômica também intensificou o trabalho relacionado à revisão de gastos públicos com foco no fechamento do Orçamento de 2025. “Vamos manter um ritmo mais intenso de trabalho esse mês, porque no mês de julho começa a ser montada a execução orçamentária e agosto a peça é encaminhada para o Congresso. Estamos colocando bastante força nisso, fazendo uma revisão ampla.”

