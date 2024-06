Presidente da Petrobras indica novos nomes para a diretoria

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, indicou três novos membros para a Diretoria Executiva e escolheu duas mulheres e um homem para as funções, conforme nota divulgada na noite de sexta-feira (14).

A titular da Diretoria Executiva de Engenharia, Tecnologia e Inovação será a matemática Renata Baruzzi, funcionária de carreira da estatal há 38 anos. Com atuações na Refinaria de Cubatão (RPBC) e na Refinaria de Paulínia (Replan), atualmente, Baruzzi estava gerenciando a área de Gestão Integrada da Logística.





A Diretoria Executiva de Exploração e Produção será ocupada por Sylvia dos Anjos, geóloga aposentada da Petrobras. Formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com mestrado e doutorado na área pela University of Illinois at Urbana-Champaign, Sylvia dos Anjos, e ocupou vários cargos gerenciais na companhia, com destaque para para a gerência-geral de Tecnologias do Ativo de Libra.

E, por último, o novo comando da Diretoria Executiva Financeira e de Relacionamento com Investidores, ficará a cargo do economista Fernando Melgarejo, servidor do Banco do Brasil. Melgarejo possui 37 anos no BB, dos quais dedicou cerca de 30 anos à área financeira.

Os atuais diretores permanecem em suas posições até o processo de governança interna de aprovação dos nomes ser concluído. Na nota, Chambriard agradeceu a contribuição dos diretores Carlos José do Nascimento Travassos e Joelson Falcão Mendes. "Alterações na composição da diretoria são naturais do processo de gestão da mudança e em nada desabonam a competência e o comprometimento dos colegas que saem", disse a presidente da estatal, que assumiu o cargo em maio.