Presidente da CNI sobre o Brasil: "Planejar é a grande palavra mágica"

O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban, afirmou que a grande palavra mágica, a qual o Brasil está precisando, é planejar. Segundo ele, além do planejamento, o país também precisa de políticas de Estado. A afirmação foi feita durante o CB.Debate Banco do Nordeste: A força do Nordeste na transformação social do país, nesta quarta-feira (19/6).

"Planejar é a grande palavra mágica. Nós precisamos planejar, o Brasil precisa ter políticas de estado”" afirma Alban.

Segundo o presidente da CNI, toda vez que a economia brasileira enfrentou um ciclo positivo, as primeiras respostas positivas vieram das regiões menos favorecidas, no Norte e Nordeste. “Porque você consegue atender uma capacidade de consumo, uma capacidade de respostas, muito mais veloz, porque a carência é muito grande, e a recíproca é verdadeira”, explicou.

“Mas também, toda vez que nós temos um ciclo negativo, das consequências de um ciclo negativo as respostas imediatas vem também dessas regiões. Isso é algo que devemos levar em conta para as políticas públicas de médio e longo prazo”, pontuou, esclarecendo que o planejamento de políticas para o Estado é essencial.

