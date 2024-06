"Não existe indústria e agricultura sem comércio", diz José Aparecido

O presidente do Sistema Fecomércio do Distrito Federal, José Aparecido, afirmou que não existe indústria e agricultura sem comércio. O sistema de comércio brasileiro é muito grande, destacou, e está "em toda esquina". As afirmações foram feita durante o CB Debate: A força do Nordeste na transformação social do país, evento realizado pelo Correio Braziliense, em parceria com o Banco do Nordeste (BNB)”, nesta quarta-feira (19/6).

Veja vídeo

“O sistema de comércio brasileiro é muito grande. A gente fala que não existe indústria sem comércio, e não existe agricultura sem comércio. Porque não é em toda esquina que tem indústria nem o agro, mas em toda esquina nós temos um comércio. Toda vez que você abre uma janela da sua casa você vê um comércio, que está gerando emprego e está gerando renda. Porque quem gera emprego e renda é o setor produtivo”, reforçou Aparecido.

Ainda de acordo com ele, só no sistema de comércio, serviço e turismo da Região Nordeste, são 4,5 milhões de empresas que geram 25 milhões de empregos diretos e indiretos.

“Nordeste é uma potência na área de vestuário e artesanato. É uma parte importante, e que muita gente não fala. Para vocês terem ideia, o maior produtor de calçados do Brasil é o Ceará, e eu pensava que era Franca. O Nordeste é realmente uma região que foi muito esquecida e descriminalizada, se olha muito para o centro do Brasil, mas não para o Nordeste”, apontou.