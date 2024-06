Contratação de créditos do BNB é feito mediante "trabalho criterioso", diz diretor

Anderson Posso, diretor do Banco do Nordeste (BNB),durante participação no CB Debate - (crédito: Ed Alves/C.B/D.A.Press)

Com mais de 70 anos de atuação, o Banco do Nordeste (BNB) movimenta a economia de uma das regiões que ainda carecem de atenção em áreas como saneamento básico e infraestrutura. Com o estímulo de crédito com juros mais baixos, a instituição financeira alocou R$ 58,5 bilhões em contratações de crédito em 2023 e foi responsável pelo incremento de R$ 68,7 bilhões na economia da região, em valores estimados pelo BNB.

Além disso, no ano passado, as projeções indicam que essas contratações resultaram na manutenção de 2,5 milhões de empregos na região Nordeste, com um incremento de R$ 119 bilhões no valor bruto de produção, de R$ 10,4 bilhões em arrecadação tributária e de R$ 19,6 bilhões na massa salarial.

Em 25 anos, o BNB já destinou mais de 25 milhões para a agricultura familiar e é responsável por 95% da quantidade e 70% do valor aplicado na sua área de atuação nesse contexto. Para o Plano Safra de 2024/25, o banco aplicou R$ 8,5 bilhões — o que representa um aumento de cerca de 70% em relação ao período anterior, quando esse montante chegou a R$ 4,7 bilhões.

O diretor de Negócios do Banco do Nordeste, Anderson Possa, explicou nesta quarta-feira (19/6), durante o CB Debate A força do Nordeste na transformação social do país, evento promovido pelo Correio, em parceria com o Banco do Nordeste, que há um trabalho criterioso por trás da contratação dos créditos ofertados pela instituição. Ele afirmou que, com uma capilaridade grande na região, os agentes de microcrédito atendem o cliente e procuram demonstrar qual seria a melhor forma para aplicar o dinheiro.

“Não é simplesmente entregar o dinheiro para a pessoa que está começando nesse mundo da bancarização e deixar que ela utilize da forma que ela achar melhor, porque ela não vai ter esse conhecimento”, apontou o diretor. “Para isso, a gente trabalha junto com esse cliente, dando as informações, orientando ele, de fato, sobre como aquele recurso que ele pegou não vai ser um problema para ele e, sim, uma das soluções dos seus problemas”, emendou.

Programas de crédito

Os dois principais programas de crédito ofertados pelo BNB são o Crediamigo e o Agroamigo. O primeiro é considerado o maior programa de microcrédito produtivo orientado da América do Sul e é destinado a empreendedores do setores formal ou informal (microempreendedor individual, empresário individual, autônomo ou sociedade empresarial).

Já o Agroamigo é voltado principalmente para pequenos e médios produtores rurais e tem o objetivo de aprimorar o perfil socioeconômico no campo. Os agentes de microcrédito estão presentes nas comunidades para atender agricultores familiares enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).