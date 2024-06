Dólar volta a cair e fecha em R$ 5,44 após atingir maior valor em 2 anos

No dia anterior, a cotação do dólar atingiu o maior valor de fechamento desde julho de 2022 - (crédito: jcomp/Freepik)

O câmbio do dólar norte-americano encerrou o dia em queda após quebrar um recorde na última quinta-feira (20/6). Em uma sexta menos agitada, após o mercado precificar a manutenção da taxa básica de juros, aprovada na quarta (19) pelo Comitê de Política Monetária (Copom), o valor de venda dólar comercial caiu 0,39% e atingiu R$ 5,44 no fechamento do pregão.

No dia anterior, a cotação do dólar atingiu o maior valor de fechamento desde julho de 2022. O cenário mais restritivo da política monetária com as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desde a semana anterior contribuíram para a saída de ativos do mercado brasileiro e a consequente valorização do dólar.

Mais cedo, Lula alfinetou de novo o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ao afirmar que o líder da autoridade monetária indicado pelo governo de Jair Bolsonaro (PL) é um “adversário político e ideológico”. Um dia antes, após o Copom manter os juros, o petista acusou o BC de “tomar lado” com especuladores.

Ao mesmo tempo, o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa/B3) encerrou o dia em alta de 0,74%, aos 121.341 pontos. Desde terça-feira (18/6), a bolsa brasileira já acumula quatro fechamentos no positivo e encerra a semana em valorização de 1,4%. Apesar disso, o índice da B3 ainda segue em ritmo de queda desde o início do mês, acumula 0,62% de desvalorização.