Lula sobre Campos Neto: "Adversário político, ideológico e da nossa governança"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar, nesta sexta-feira (21/6), o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto. Ao ser questionado sobre a situação de desvalorização do real frente ao dólar, o chefe do Executivo disse que o titular do BC "é um adversário político, ideológico e do modelo de governança".

"Estamos com um problema serio. Eu já fui eleito presidente há 1 ano e 7 meses, e o presidente do Banco Central é um adversário político, ideológico e adversário do modelo de governança que nós fazemos. Ele foi indicado pelo governo anterior e faz questão de dar demonstração de que não está preocupado com a nossa governança, ele está preocupado é com o que ele se comprometeu", apontou o petista em entrevista à rádio Mirante News, de São Luís do Maranhão.