Caixa assina parceria com ONG para arrecadar doações ao Rio Grande do Sul

A Caixa Econômica Federal divulgou nesta segunda-feira(24/6) que estabeleceu uma parceria com a organização não governamental (ONG) Moradia e Cidadania para incentivar doações em prol do Rio Grande do Sul. Qualquer um pode fazer doações que serão direcionadas paras as vítimas em unidades lotéricas e nos canais digitais do banco, como Internet Banking e app da Caixa. Ao todo, 74 municípios sofreram danos por alagamentos e deslizamentos no estado nos últimos 10 dias.

A Federação Brasileira das Empresas Lotéricas (Febralot) também faz parte da iniciativa, com objetivo de ajudar na reconstrução dos municípios gaúchos afetados por calamidades.

Nas lotéricas, as doações podem ser em espécie, débito em conta ou por meio da modalidade troco solidário, na qual os clientes destinam o troco dos pagamentos realizados para doação. No Internet Banking e no app Caixa, os recursos podem ser doados por meio da opção “Pagamentos”.

A ONG Moradia e Cidadania será responsável por aplicar integralmente os recursos arrecadados em ações sociais e projetos selecionados, abrangendo desde necessidades básicas das famílias atingidas até a reconstrução de casas, como aquisição de mobiliário, eletrodomésticos e materiais de construção para pequenas reformas em residências parcialmente danificadas.



*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

