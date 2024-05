Solidariedade: saiba quais são as prioridades de doações ao Rio Grande do Sul

Em meio a maior catástrofe climática da história do Rio Grande do Sul, que já prejudicou mais de 2,3 milhões de pessoas, os brasilienses se mobilizam para ajudar os gaúchos. Segundo o governo federal, a prioridade é de doações de alimentos e medicamentos. De acordo com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, a Força Aérea Brasileira (FAB) e os Correios ficarão a cargo de entregar todos os itens.

"O nosso objetivo é que os alimentos cheguem a quem precisa com ainda mais rapidez. Após zerar o envio desses itens que estão nos postos de distribuição, vamos focar no envio de cobertores e colchões, tendo em vista a queda de temperatura no Rio Grande do Sul", explicou Rui Costa. Alguns municípios atingidos pelas enchentes registraram temperaturas abaixo de 10°C. Com isso, também há mobilização, no Distrito Federal e em outras unidades da federação, para doações de agasalhos, moletons, entre outros.

De acordo com o Governo do Distrito Federal (GDF), os brasilienses poderão levar doações para os grupamentos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), as administrações regionais, as estações da Companhia do Metropolitano (Metrô-DF) e a Base Aérea de Brasília.

Na sexta-feira, a direção do Metrô informou que foi suspensa temporariamente a coleta de roupas e água, pedindo prioridade para materiais de limpeza, itens de higiene pessoal e cestas básicas. "Essa medida segue orientação dos organizadores da Campanha Brasília pelo Sul, do GDF, que estão em contato permanente com as equipes voluntárias e demais órgãos estratégicos do RS. Dessa forma, é possível alinhar as ações de logística e apoio com as maiores necessidades das pessoas atingidas", explicou a companhia, por meio de nota.

As cestas básicas precisam conter apenas alimentos não perecíveis, que devem ter validade acima de dois meses. Já os produtos de limpeza e higiene pessoal devem ser enviados em suas embalagens originais, dentro da data de validade.

O governo salientou que os brasilienses precisam estar atentos à condição dos donativos. É de suma importância que os itens estejam em bom estado, limpos e identificados, de preferência acondicionados em embalagens transparentes e reunidos por perfil (masculinas e femininas), idade (adultos, adolescentes, crianças ou bebês) e tamanho (P, M e G), com um bilhete indicando as informações. Calçados fechados devem ser separados em pares.