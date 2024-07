Dólar volta a subir nesta terça, com mercado atento às falas de Lula

O dólar abriu em leve queda nesta terça-feira (2/7), mas voltou a subir, com o mercado atento às falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na véspera, o chefe do Executivo voltou a criticar a atual gestão do atual do Banco Central (BC), o que fez com que a moeda norte-americana estabelecesse seu maior valor nominal desde janeiro de 2022, ao terminar o dia cotada a R$ 5,652.

Por volta das 9h de hoje, o dólar apresentou recuo de 0,2%, cotado a R$ 5,632. Às 10h40, a moeda já havia virado para alta de 0,36%, a R$ 5,673. Ainda pela manhã, o petista afirmou que a subida do dólar é preocupante e que a alta constante da moeda faz parte de um jogo especulativo contra o real.

Segundo o chefe do Executivo, as oscilações não são normais e é preciso "fazer alguma coisa". “Obviamente me preocupa essa subida do dólar, é uma especulação, é um jogo de interesses especulativo contra o real nesse país. Eu tenho conversado com as pessoas sobre o que a gente vai fazer. Estou voltando (a Brasília) e, quarta-feira (3), terei uma reunião, porque não é normal o que está acontecendo, não é normal”, disse em entrevista à Rádio Sociedade, em Salvador.

Questionado, Lula não revelou, contudo, a medida a ser adotada para conter a depreciação do real e voltou a criticar o Banco Central, ao dizer que a autoridade monetária não pode estar a serviço do sistema financeiro e do mercado.