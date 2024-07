Paes anuncia Bolsa de Valores no Rio para 2025

Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (MDB) anunciou, nesta quarta-feira (3/7), a criação da Bolsa de Valores na capital fluminense para o próximo ano. A iniciativa de criar um local no Rio para negociar ações competirá com a B3, que é a Bolsa de Valores de São Paulo.

Nas redes sociais, Eduardo Paes brincou com o fato de as negociações na bolsa do Rio ocorrerem em meio à prática do beach tênis, esporte comum entre as pessoas que trabalham no mercado financeiro, em São Paulo. "Chega aí que aqui o beach tennis é na praia de verdade!", ironizou o prefeito.

Bolsa de Valores do Rio

Embora a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro esteja prevista para o próximo ano, a cidade maravilhosa já teve uma bolsa para chamar de sua. A cidade foi sede da bolsa entre os anos de 1820 e 2002, época em que ela foi incorporada à B3, em São Paulo.

No momento, a "nova" Bolsa de Valores do Rio de Janeiro passa pelo processo de obtenção de autorizações regulatórias do Banco Central (BC) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A bolsa do Rio será operada pela empresa de tecnologia ATG, que pertence à gigante Mubadala Capital. A implantação da bolsa do Rio terá incentivos fiscais, que foram autorizados por Eduardo Paes.