"O câmbio vai acomodar" com as entregas do governo, diz Haddad

Haddad terá uma reunião com Lula e outros ministros da equipe econômica no fim da tarde, onde discutirá medidas para conter a alta do dólar - (crédito: Diogo Zacarias)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou nesta quarta-feira (3/7) que o câmbio “vai se acomodar” com as medidas que estão sendo tomadas pela equipe econômica. Ele também afirmou que o Banco Central “tem autonomia” para atuar no equilíbrio da moeda norte-americana.

A fala ocorre em um momento de alta do dólar, influenciada por falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, questionando a necessidade de corte de gastos.

“O câmbio vai acomodar”, comentou Haddad com jornalistas no Palácio do Planalto, após evento de lançamento do Plano Safra 2024/2025 da Agricultura Familiar. Questionado sobre o que vai baixar o preço do dólar, ele respondeu: “Tudo o que nós estamos fazendo e entregando. Os compromissos do presidente”.

Leia também: Lula recebe equipe econômica para encontrar meio de conter o dólar

Haddad também desviou ao ser perguntado se o Banco Central deveria atuar para conter a alta do dólar. “A diretoria (do BC) tem autonomia para atuar como bem entender. Não existe outra orientação. Tem autonomia para atuar”, respondeu.

Haddad terá uma reunião com Lula e outros ministros da equipe econômica no fim da tarde, onde discutirá medidas para conter a alta do dólar. Ele vem defendendo que o governo precisa ajustar sua comunicação, já que os sinais econômicos estão positivos e não justificam a desconfiança do mercado.