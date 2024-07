"Dia do rei Pelé" será comemorado anualmente em 19 de novembro

O "dia do rei Pelé" será celebrado anualmente em 19 de novembro. Nesta data, em 1969, o atacante marcou o milésimo gol de sua carreira, em um pênalti do Santos contra o Vasco, no Maracanã. A medida que homenageia Edson Arantes do Nascimento, um dos maiores atletas do futebol mundial, foi instituída pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com a sanção da lei nº 14.909, na segunda-feira (1º/7).

"O PL assinado pelo presidente pretende fortalecer laços culturais e esportivos tanto dentro do Brasil quanto internacionalmente. Além disso, inspira a sociedade a valorizar o esporte e suas figuras emblemáticas, reforçando os inúmeros legados e seus impactos no cenário esportivo mundial", informa o Palácio do Planalto.

Pelé destacou-se pela carreira no Santos e na Seleção Brasileira. Ele conquistou cerca de 60 títulos, incluindo três Copas do Mundo (1958, 1962 e 1970), além de dois títulos mundiais e duas Libertadores da América pelo clube paulista.

Ao todo, foram 1.364 jogos e 1.282 gols marcados pelo atacante. Só pelo Santos, foram 1.116 partidas e 1.091 gols. Pela seleção, 113 jogos e 95 gols. Pelé também defendeu o Cosmos, nos Estados Unidos.

Pelé morreu em 29 de dezembro de 2022, em decorrência de falência múltipla de órgãos, resultado da progressão de um câncer de cólon. "Poucos brasileiros levaram o nome do nosso país tão longe feito ele. Por mais diferente do português que fosse o idioma, os estrangeiros dos quatros cantos do planeta logo davam um jeito de pronunciar a palavra mágica: 'Pelé'", disse Lula, em homenagem após a morte do atleta.