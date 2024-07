Promoção da Granado gera fila virtual com 200 mil pessoas e vira meme

Nesta sexta-feira (5/7), a Granado Pharmácias lançou uma promoção anual com até 70% de desconto em diversos produtos, gerando uma fila virtual que chegou a ultrapassar 200 mil pessoas. Ao acessar a página promocional da Granado no começo da tarde desta sexta-feira, o site exibe a seguinte mensagem: “Você já está na fila!”. O texto é acompanhado do tempo estimado para entrar no site e o número de usuários na frente gerou uma série de memes publicados no X (antigo Twitter).

O assunto foi parar nos trending topics do X (antigo Twitter) e acumulou mais de 20 mil menções até o início da tarde. A fila para acessar o site da marca foi comparada a demanda de compra de ingressos para grandes eventos, como o Rock in Rio e a turnê "The Eras" de Taylor Swift. A companhia diz que a previsão é que o acesso ao site seja normalizado nos próximos dias.

O sucesso da promoção da Granado pode ter se originado no TikTok, onde um vídeo anunciando a semana de descontos viralizou e alcançou mais de 60 mil visualizações. A Granado pretende manter a liquidação até o dia 14 de julho ou enquanto durarem os estoques.

Confira de alguns memes

a gente se conheceu na fila virtual da granado ele estava nervoso com medo do talco para pés aroma de cânfora silvestre já ter acabado aí eu falei assim calma se tiver acabado a gente aproveita o desconto do creme para mãos com aroma de ceviche — site tania (@falameuanjo) July 5, 2024

eu particularmente amei a experiencia de compra no saldo da granado pq nao consegui adicionar as coisas no carrinho e desisti da compra ou seja economizei 100% amooo pic.twitter.com/V7WMI6YVD5 — iago (@oneoftheiagos) July 5, 2024

a fila pra comprar sabonete no site da granado assim



pic.twitter.com/CSbrDBocNt — diego. (@DiegoBebop) July 5, 2024