Petrobras anuncia aumento de preço da gasolina e do gás de cozinha

A Petrobras comunicou, nesta segunda-feira (8/7), que os preços da gasolina e do gás de cozinha vendidos para as distribuidoras sofrerão reajuste nesta terça-feira (9/7). O valor do litro da gasolina – antes de R$2,81 – aumentará R$ 0,20, e passará para R$ 3,01. Enquanto isso, o preço do botijão de gás tradicional, de 13kg, será reajustado em R$ 3,10 (de R$ 31,60 para R$ 34,70). A medida não vale para o diesel.

É o primeiro reajuste da gasolina neste ano. O último havia ocorrido ainda em 21 de outubro de 2023. Apesar do aumento, a companhia, em nota, informou que, com o novo reajuste, o valor do litro do combustível ainda continua inferior ao registrado quando houve a mudança na política de preços da petrolífera. Desde a alteração, em maio do ano passado, a gasolina tipo A (que é vendida para as distribuidoras) já acumula desvalorização de 0,17%.

De acordo com um levantamento realizado pela Warren Investimentos, o reajuste anunciado na manhã desta segunda, pela estatal, deve causar um aumento de R$ 0,15 no preço final da gasolina vendida nos postos de combustível. Além disso, a medida também deve causar um impacto na inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deste ano.

Além do provável aumento de R$ 0,15, a gasolina vendida nos postos já sofre um aumento de R$ 0,05 nos últimos 15 dias, devido ao aumento do preço do etanol no mercado interno. Vale lembrar que a gasolina C, que é comercializada para a população, é uma mistura da gasolina A (73%) e do etanol anidro (27%).

“Somando-se então, já há um acúmulo de R$ 0,20”, comenta o presidente do Sindicombustíveis-DF, Paulo Tavares. “Vamos aguardar até o dia de amanhã e ver o que vai acontecer no mercado. Desde o início do ano, já houve um aumento da gasolina de R$ 0,15, somando-se anidro e, obviamente, o aumento do ICMS que ocorreu em fevereiro deste ano”, completa.

Em relação ao gás de cozinha vendido para as distribuidoras, também é o primeiro reajuste no preço do produto desde o dia 1º de julho de 2023. Desde o início do governo atual, ocorreram apenas três aumentos no preço do botijão de 13kg.