Abono Pis-Pasep 2024: nova rodada será paga hoje; veja quem recebe

O abono salarial PIS-Pasep 2024, referente ao ano-base 2022, será pago nesta segunda-feira (15/7) aos nascidos em setembro e outubro. O benefício tem o valor proporcional ao tempo de serviço do trabalhador no ano-base em questão. O cálculo do abono corresponde ao número de meses trabalhados no ano-base multiplicado por 1/12 do valor do salário mínimo vigente na data do pagamento.

Para ter direito ao abono salarial, o trabalhador precisa estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos; ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano-base; ter exercido atividade remunerada para Pessoa Jurídica (PJ), durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base considerado para apuração; ter dados informados pelo empregador (Pessoa Jurídica) corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/eSocial.

O pagamento do abono salarial pode ser realizado por crédito em conta na Caixa Econômica, quando o trabalhador possui conta corrente, poupança ou conta digital; por crédito em Conta Poupança Social Digital, aberta automaticamente pela Caixa e movimentada pelo aplicativo Caixa Tem; nos caixas eletrônicos, nas casas lotéricas e nos correspondentes Caixa Aqui utilizando o cartão social e senha ou em agência da Caixa, apresentando um documento oficial de identificação.

Calendário 2024

Nascidos em setembro: pagamento em 15/07

Nascidos em outubro: pagamento em 15/07

Nascidos em novembro: pagamento em 15/08

Nascidos em dezembro: pagamento em 15/08