Abono salarial: novos pagamentos começam segunda-feira; Veja calendário

Começa na próxima segunda-feira (17/6) o pagamento do Abono Salarial, referente a 2022, para os nascidos em julho e agosto. O crédito é feito seguindo um calendário pré-estabelecido de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. (Confira o calendário completo no final da matéria)

O valor pago a cada trabalhador varia de acordo com a quantidade de dias trabalhados em 2022, mas segundo o governo federal R$ 3,93 bilhões serão liberados nessa fase de pagamentos.

Têm direito ao abono salarial os inscritos no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos e que tenham trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2022, com remuneração média de até dois salários-mínimos. É fundamental, que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Os trabalhadores que tem conta corrente ou poupança na CAIXA receberão o crédito automaticamente na conta. Os demais poderão acessar os valores através do aplicativo CAIXA Tem ou ir até uma agência da Caixa ou lotérica com o Cartão Social.

É possível checar no aplicativo Carteiro de Trabalho Digital ou no Portal.Gov se o cidadão tem direito. Se ainda houver dúvidas, é possível entrar em contato com a Caixa através do telefone 0800 726 0207.

Confira o calendário completo de pagamento:

Calendário Abono Salarial 2024 (foto: Divulgação Caixa Econômica Federal)