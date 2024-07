Saiba quais rodovias de Minas passam a cobrar pedágio em julho

Cobrança de pedágio entra em vigor em mais de 20 cidades de Minas Gerais a partir do dia 26 de julho - (crédito: EPR Vias do Café/Divulgação)

A EPR Vias do Café, concessionária responsável pela administração das rodovias CMG-491, BR-265, MGC-369, MG-167, BR-146 e LMG-863, vai começar a cobrar tarifa a partir do dia 26 de julho. O valor será de R$14,30 para veículos de passeio e R$7,15 para motocicletas, conforme previsto no contrato de concessão, em todas as praças gerenciadas pela EPR Vias do Café (veja lista abaixo).

A cobrança do pedágio será feita em 22 municípios mineiros onde há praças da Vias do Café: São Sebastião do Paraíso, Itamogi, Monte Santos de Minas, Arceburgo, Guaranésia, Guaxupé, Muzambinho, Monte Belo, Areado, Alfenas, Paraguaçu, Elói Mendes, Fama, Campos Gerais, Boa Esperança, Coqueiral, Nepomuceno, Lavras, Santana da Vargem, Três Pontas, Varginha e Três Corações.

De acordo com a concessionária, a partir desta terça-feira (16/7), a operação “Zero Hora” entrou em vigor para informar os usuários sobre o início da cobrança no dia 26.

Orientações para trafegar pelas praças

A concessionária reforça a importância de respeitar a sinalização e o limite de velocidade máxima permitida nas praças de (40 km/h), além da distância de segurança (30 metros) que deve ser respeitada entre os veículos.

Os motoristas devem ficar atentos à sinalização, para utilizarem as pistas adequadas. As faixas exclusivas para pagamento automático estão acessíveis aos usuários que já possuem o dispositivo eletrônico (TAG), instalado no veículo.

É importante reforçar que para o sistema realizar a leitura da TAG de forma correta, o dispositivo deve estar devidamente instalado e o motorista deve respeitar a sinalização indicada nas praças, assim como a velocidade permitida e a distância do veículo à frente.

No caso do pagamento nas cabines manuais, é recomendável que os usuários tenham o dinheiro ou cartão de débito e crédito de fácil acesso para agilizar o atendimento e evitar retenções.

Em caso de dúvidas ou para solicitação de atendimento pré-hospitalar ou mecânico, os usuários da rodovia devem ligar para o telefone 0800 265 0491. A ligação é gratuita e o serviço está disponível 24 horas, todos os dias.

Localidades onde o pedágio entra em vigor no dia 26/7:

MG-167 – Entre o km 0,00 em Santana da Vargem no cruzamento com a BR-265, e o km 43,8, no cruzamento com a CMG-491 em Varginha;



BR-265 – Entre o km 338,40 no cruzamento com a BR-381 Rodovia Fernão Dias, em Lavras e o km 403, no cruzamento com a LMG-863 em Boa Esperança;

LMG-863 – Entre o km 0,00, e o km 5,00, no cruzamento com a BR-265, em Boa Esperança;



CMG-491 – Entre o km 4,65, no cruzamento com a CMG-265, em São Sebastião do Paraíso, e o km 81,05, no cruzamento com a BR-146(A) / MG-450, em Guaxupé. Reinicia no km 108,25, no cruzamento com a BR-146(B), em Muzambinho e se estende até o km 259,95, no cruzamento com a rodovia federal BR-381 Rodovia Fernão Dias, em Três Corações;



BR-146 – Entre o km 505,30, no cruzamento com a CMG-491, em Guaxupé e o km 532,50, no cruzamento com a CMG-491 e Muzambinho;



– Entre o km 505,30, no cruzamento com a CMG-491, em Guaxupé e o km 532,50, no cruzamento com a CMG-491 e Muzambinho; CMG-369 – Entre o km 124,40 no cruzamento com a BR-265 em Boa Esperança e o km 188,50 no cruzamento com a CMG-491, em Alfenas.