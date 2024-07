BNDES aumenta em 73% recursos disponibilizados para Plano Safra 24/25

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai disponibilizar R$ 66,5 bilhões em recursos para o Plano Safra 2024/2025. De acordo com o banco de fomento, esse é o maior valor já operado e representa um acréscimo de investimentos de 73% em relação ao último ano-safra.

Os protocolos para recebimento de propostas serão abertos nesta quarta-feira (17/7). Do valor total, R$ 33,5 bilhões vão ser disponibilizados em recursos equalizáveis pelo Tesouro Nacional e R$ 33 bilhões provêm de recursos próprios, por meio da linha BNDES Crédito Rural.

A vigência vai de 1º de julho de 2024 a 30 de junho de 2025 e os valores vão ser disponibilizados por meio dos Programas Agropecuários do Governo Federal (PAGFs).

Desses R$ 33,5 bilhões, R$ 18,7 bilhões vão para médios e grandes produtores da agricultura empresarial, com taxas de juros entre 7% e 12% ao ano. O aporte pode ser contratado por meio de 12 programas como Moderfrota, Pronamp, Moderagro, Renovagro, Inovagro e PCA, dentre outros. Outros R$ 14,8 bilhões serão direcionados à agricultura familiar, via Pronaf, com juros entre 0,5% e 6% ao ano.

De acordo com o banco, R$ 726 milhões destinam-se aos agricultores familiares das regiões Norte e Nordeste, “conforme estratégia de ampliar financiamentos que viabilizem a redução das desigualdades sociais e territoriais no país”. Vão estar disponíveis ainda R$ 8 bilhões da linha com custo financeiro em dólares norte-americanos do produto.