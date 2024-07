Governo suspende exportações de carne de aves por doença de Newcastle

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) suspendeu, nesta sexta-feira (19/7), as exportações de carne de frango, ovos e outros produtos avícolas. O autoembargo se deu após a confirmação de um caso de doença de Newcastle em uma ave de uma granja no município de Anta Gorda, no Rio Grande do Sul.

A medida, que segue os requisitos sanitários acordados com cada país importador, deve valer por um prazo de 90 dias. De acordo com o Mapa, entre as ações previstas no Plano de Contingência estão sacrifício ou abate de todas as aves onde o foco foi confirmado, limpeza e desinfecção do local, adoção de medidas de biosseguridade, demarcação de zonas de proteção e vigilância em todas propriedades existentes no raio de 10km, definição de barreiras sanitárias, entre outras.

“A população não deve se preocupar e pode continuar consumindo carne de frango e ovos, inclusive da própria região afetada. O Mapa reforça que o consumo de produtos avícolas inspecionados pelo Serviço Veterinário Oficial (SVO) permanecem seguros e sem contraindicações”, informou a pasta em nota.

A doença de Newcastle é uma enfermidade viral aguda, altamente contagiosa, que pode pode atingir aves, répteis, mamíferos e seres humanos. Ela provoca inicialmente sintomas respiratórios e, posteriormente, manifestações nervosas, diarreia e edema na cabeça nestes animais.

O contato com aves infectadas pode causar conjuntivite em humanos, mas não evolui para um quadro grave como ocorre entre as aves.