Ações da Microsoft e da CrowdStrike caem após apagão global

As ações da CrowdStrike, empresa responsável pelo apagão cibernético global ocorrido na manhã desta sexta-feira (19/7) e da Microsoft, Big Tech que sofreu graves consequências com a pane, abriram em baixa na bolsa dos dos Estados Unidos após uma interrupção global de TI.

A empresa de cibersegurança CrowdStrike, que desenvolve software para ajudar empresas a gerenciar sua segurança em ambientes de TI, sofreu uma queda de cerca 14% nas negociações de abertura nos EUA. A Microsoft, que também relatou problemas afetando seus serviços de nuvem Azure e a suíte de aplicativos Microsoft 365 Office, caindo cerca de 2% das ações.

Leia também: Apagão cibernético global gera impactos em operações de bancos no Brasil

Queda da empresa de cibersegurança, significou valor de US$ 12,5 bilhões do valor da mercado. A Microsoft é cliente da CrowdStrike que monitora possíveis ataques hackers e após uma atualização de sistema, o Windows sofreu com panes no sistema operacional, a Big Tech afirmou que a causa do problema já foi solucionada, mas ainda há problemas em serviços.

O CEO da empresa de segurança cibernética, George Kurz, disse que evento “não é um incidente de segurança ou ataque cibernético”, e que estão trabalhando ativamente com seus clientes impactados.



*Estagiário sob a supervisão de Jaqueline Fonseca

