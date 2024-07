Datas comemorativas impulsionam mercado de brinquedos no Brasil

A Páscoa e o Dia dos Namorados se consolidam como momentos estratégicos para o mercado de brinquedos no Brasil, impulsionando significativamente as vendas de pelúcias durante o primeiro semestre, conforme dados da Circana, empresa global de data tech para análise do comportamento de consumo.

Segundo o levantamento, as vendas unitárias de pelúcias cresceram 19% durante a semana da Páscoa em 2024 – entre dos dias 25 e 31 de março – em comparação ao mesmo período de 2023.

Os dados indicam que as pelúcias com mecanismo foram as que mais se destacaram, com um crescimento de 92% em relação ao ano anterior. As pelúcias sem licenças também apresentaram um aumento notável de 79%, sendo que a licença da Turma da Mônica liderou o aumento na categoria, registrando 122% a mais de vendas no período.

Já na semana do Dia dos Namorados de 2024, o faturamento das pelúcias registrou um aumento de 32%, em comparação com a mesma semana de 2023, e uma elevação de 26% em relação à semana anterior à data. O segmento de pelúcias tradicionais (sem mecanismos) teve um crescimento de faturamento de 28%, sendo o maior destaque para as pelúcias com mecanismo, que apresentaram um grande crescimento de 94%.

Ainda de acordo com a Circana, na semana da Páscoa, o preço médio das pelúcias foi de R$ 32, enquanto na semana do Dia dos Namorados alcançou R$ 76. Apesar da diferença nos preços médios, a semana da Páscoa se destacou ainda mais em termos de faturamento, alcançando três vezes mais vendas do que a semana do Dia dos Namorados. Em termos de unidades vendidas, a diferença é ainda mais expressiva, com seis vezes mais pelúcias sendo comercializadas durante a Páscoa em comparação ao Dia dos Namorados.

"A Páscoa e o Dia dos Namorados continuam sendo momentos cruciais para o mercado de brinquedos no Brasil, especialmente para o segmento de pelúcias", comenta Nicole Neves, analista de contas da Circana. "Os dados de vendas deste ano refletem não apenas um aumento significativo no volume de vendas, mas também uma forte demanda por pelúcias com características especiais, como mecanismos e licenças específicas, como a Turma da Mônica”, disse.

