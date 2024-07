Programa de Lucas Guimarães no SBT é adiado pela quarta vez

Vai ou não vai? A estreia do programa "Eita, Lucas" foi adiada pela terceira vez. A atração será apresentada pelo marido do humorista Carlinhos Maia, o influenciador Lucas Guimarães, aos sábados. Com data adiada para o início de 2025, os internautas especulam que o problema estaja na direção do SBT.

Bem carismático, divertido e extrovertido, Lucas caiu nas graças da emissora da família Abravanel. Mas como nem tudo são flores, fontes próximas ao 'Clã Silvio Santos' apontaram que a vice-presidente da casa, Daniela Abravanel, estaria insatisfeita com a atuação de Guimarães em frente às câmeras.

Vale ressaltar que, a atração inicialmente estrearia em maio, na faixa das 16h, aos sábados. Entretanto, ficou para agosto e, mais recentemente, para outubro. Contudo, na semana passada, a direção decidiu adiar a estreia para o início de 2025.

Em nota, o SBT informou que o programa 'Eita, Lucas!' será uma das grandes novidades da grade de programação de 2025. Totalmente captado em externas, a atração segue sendo gravada em várias regiões do Brasil e tem a estreia prevista para o início do ano.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre o imbróglio. "Lucas merece muito esse programa é o sonho dele. Toda positividade pra ele, que o melhor vai acontecer", desejou uma fã. "Engraçado que com essa contratação em massa de influenciadores eu achei que o SBT estava nadando de braçada no dinheiro", disparou um usuário.