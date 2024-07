G20: Brasil quebra jejum de declarações ministeriais depois de dois anos

Rio de Janeiro - A segunda rodada de reuniões ministeriais do G20, que acontece ao longo da semana na capital fluminense, já representa uma vitória histórica. Pela primeira vez em quase dois anos e meio, o grupo obteve consenso para a aprovação de declarações dos grupos de trabalho do fórum de cooperação internacional.

O hiato foi marcado por divergências geopolíticas sobre os conflitos na Ucrânia e em Gaza. Até esta terça-feira (23/7) foram aprovados com unanimidade dois documentos em que as nações se comprometem com o combate às desigualdades e o acesso universal à água, saneamento e higiene.

A jornalistas, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que é coordenador do grupo de Desenvolvimento, classificou os acordos como uma “vitória da diplomacia”. “Como sabem, desde o início do conflito na Europa, em fevereiro de 2022, o G20 não conseguia aprovar documentos de nível ministerial, o que tolhia esse grupo da sua capacidade de impulsionar a agenda internacional”, lembrou.

Os compromissos aprovados foram: “Não deixar ninguém para trás: Declaração Ministerial de Desenvolvimento do G20 para reduzir as desigualdades” e “Chamado à Ação do G20 sobre o Fortalecimento dos Serviços de Água Potável, Saneamento e Higiene”.

“O primeiro documento sobre desigualdades merece destaque pelo reconhecimento da importância das políticas públicas de inclusão social e de enfrentamento a todo tipo de desigualdade. Não apenas por razões de justiça social, mas também pelo fato de que essas políticas públicas geram crescimento econômico sustentável”, disse Vieira.

O chanceler ainda destacou os esforços do Brasil para “destravar o grupo”. “O G20 voltou a emitir duas decisões ministeriais plenamente consensuais. É uma vitória da diplomacia e da presidência brasileira, que dá a dimensão da importância de uma política externa equilibrada e com credibilidade junto a seus pares.”

Vieira afirmou ainda que a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza será a principal reunião da semana, que, de acordo com ele, já conta com amplo apoio. “Paralelamente à reunião, estou cumprindo intensa agenda de promoção de encontros bilaterais nos quais tenho ouvido, de todos os ministros visitantes, sólido apoio às prioridades brasileiras do G20, aos documentos por ora aprovados e sobretudo a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que será anunciada amanhã”, contou.