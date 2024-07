Caixa lança conta 100% digital com crédito de até R$ 10 mil para MEI

Lançamento da conta 100% digital para MEIs com benefícios, em Brasília - (crédito: Fernanda Strickland/CB/DA.Press)

A Caixa Econômica Federal lançou nesta terça-feira (30/7), em Brasília, um pacote de serviços digitais para os microempreendedores individuais (MEIs). A novidade inclui benefícios como crédito de até R$ 10 mil, a uma taxa de 4,01% ao mês.

Segundo a instituição, com o lançamento, o empreendedor não precisará ir até a uma agência do banco, já que o processo de abertura da conta é 100% digital. O objetivo da Caixa é promover a inclusão digital dos clientes MEI e, com a redução de custos dos serviços bancários, incentivar a geração de empregos.

Todas as operações serão realizadas com uso de reconhecimento facial, garantindo maior segurança em todas as transações.

As soluções para atender às necessidades dos MEI começam pela Conta Digital PJ MEI, uma conta exclusiva no Caixa Tem. Ao abrir a conta digital, os MEI têm acesso a um portfólio completo de produtos e serviços da Caixa.