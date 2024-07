Mapa notifica OMSA sobre fim do foco da doença de Newcastle no RS

O Ministério da Agricultura do Brasil notificou a Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) nesta segunda-feira (29/7) sobre o encerramento do foco da doença de Newcastle em um aviário comercial localizado em Anta Gorda, no estado do Rio Grande do Sul.

A notificação foi registrada no relatório de ocorrência da doença na plataforma de gerenciamento de eventos da OMSA. O surto de Newcastle em Anta Gorda teve início no último dia 9, sendo encerrado oficialmente na quinta-feira passada (25), após a análise e reconhecimento do órgão internacional de saúde animal. Vale ressaltar, contudo, que o status do caso ainda constava como “em andamento” até a sexta-feira anterior (26), aguardando a confirmação final.

A investigação epidemiológica conduzida pelo Serviço Veterinário Oficial (SVO) em áreas perifocais, dentro de um raio de 3 km do começo do foco, e de vigilância, dentro de um raio de 10 km do foco, não identificou animais apresentando sinais clínicos compatíveis com a doença de Newcastle. A causa do evento e a origem da infecção permanecem inconclusivas.

O governo brasileiro informou à OMSA sobre o cumprimento das medidas de controle, incluindo desinfecção do local, eliminação de carcaças e subprodutos, controle de movimentação dos animais, vigilância da zona restrita, zoneamento e rastreabilidade.

Com a notificação sobre a conclusão do foco, o Brasil aguarda a retirada da suspensão por parte dos países importadores, permitindo a retomada total das exportações de produtos avícolas.

O relatório também menciona a confirmação do foco da doença em uma granja de avicultura de corte, com o sequenciamento genético confirmando o vírus de Newcastle. Dos 14.400 animais na propriedade, 6.516 morreram e 7.884 foram sacrificados como parte das medidas de controle.

O Ministério da Agricultura disse que continuará monitorando a área afetada por 42 dias para verificar se há resquícios de circulação do vírus. Após esse período e com resultado negativo para a presença do agente patógeno, o aviário será liberado para funcionamento novamente. As demais granjas da região seguirão protocolos específicos para retomar suas atividades.

A doença de Newcastle é causada por um vírus que afeta aves domésticas e silvestres, apresentando sinais respiratórios seguidos por manifestações nervosas. A taxa de mortalidade varia, mas pode chegar a 100% do plantel.



*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro