Governo deve arrecadar R$ 17 bi com leilão de petróleo em campos no pré-sal

O governo federal deve arrecadar R$ 17 bilhões com a venda de petróleo nos campos de Mero e de Búzios, no pré-sal, após leilão realizado em São Paulo, nesta quarta-feira (31/7). Foram comercializados 37,5 milhões de barris para Petrobras e outras duas empresas chinesas: a CNOOC e a PetroChina. Toda receita obtida será revertida para o Fundo Social do Pré-Sal.

Apesar disso, o valor ainda é considerado uma projeção, pois indica o volume de produção estimado para o ano que vem nestas localidades. É importante lembrar que, no cenário real, outros fatores, como o preço da commodity e a oscilação do câmbio, podem interferir na soma total.

Foram vendidos quatro lotes diferentes durante o leilão. A Petrobras arrematou o primeiro e o último, que somaram 14,5 milhões de barris juntos. Já a empresa chinesa CNOOC ficou com o segundo lote, de 12 milhões de barris, enquanto a PetroChina levou o terceiro, com 11 milhões de barris.

O valor arrecadado ficou acima das projeções feitas pelo próprio governo federal, que estimava R$ 15 milhões com a venda do petróleo. De acordo com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o montante também deve ser utilizado na redução da conta de luz e no financiamento da transição energética.