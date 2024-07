Restituição do Imposto de Renda: 3º lote será pago hoje; veja quem recebe

A Receita Federal paga, nesta quarta-feira (31/7), o terceiro lote da restituição do Imposto de Renda 2024. Segundo o Ministério da Fazenda, ao todo serão 6.091.572 restituições, que contabilizam um valor total de RS 8,5 bilhões.

Desse montante de contemplados, R$ 529.549.606,98 referem-se ao quantitativo de restituições de contribuintes que possuem prioridade legal. Serão 14.756 restituições para idosos acima de 80 anos, 95.040 restituições para contribuintes entre 60 e 79 anos, 9.672 restituições para contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 34.014 restituições para contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Além disso, 5.711.130 restituições serão destinadas a contribuintes que não possuem prioridade legal, mas utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber a restituição via pix. Foram contempladas, ainda, 172.719 restituições destinadas a contribuintes não prioritários. Por fim, foram incluídas no lote 54.241 restituições de contribuintes priorizados em razão do estado de calamidade decretado no Rio Grande do Sul.

O pagamento da restituição é realizado na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda, de forma direta ou por indicação de chave pix. Se, por algum motivo, o crédito não for realizado, por exemplo, a conta informada foi desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil, onde o cidadão poderá reagendar o crédito dos valores.



Veja o calendário:

1º lote: 31 de maio

2º lote: 28 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 30 de agosto

5º lote: 30 de setembro