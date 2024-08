Governadores preveem novas concessões de rodovias até 2026

Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, destacou PPPs para a reconstrução do estado - (crédito: Raphael Pati/CB/D.A Press)

Os governadores Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, Romeu Zema, de Minas Gerais, e Ratinho Júnior, do Paraná, adiantaram para líderes do setor de concessões de rodovias os próximos leilões e investimentos que devem ocorrer até o ano que vem. Durante a Bienal das Rodovias, evento promovido pela Associação Brasileira das Concessionárias de Rodovias (ABCR), nesta quarta-feira (7/8), eles enalteceram as parcerias público-privadas (PPPs) e o impacto dos acordos para as malhas rodoviárias destes estados.

Eduardo Leite reforçou a importância das PPPs para a reconstrução do Rio Grande do Sul, atingido pela tragédia ocorrida devido às fortes chuvas no estado no último mês de maio. Para o governador, as privatizações são benéficas para a retomada do setor, em conjunto com a injeção de verbas públicas.

“Na calamidade, essas concessões reforçam o quanto elas foram importantes para a retomada das conexões viárias no estado”, destacou Leite durante o evento. Após a calamidade, o governo do estado liberou R$ 117 milhões para reconstruir as rodovias atingidas.

Além disso, em parceria com outras empresas, o governo do Rio Grande do Sul também prevê a substituição de praças de pedágio por pórticos “free flow” (fluxo livre, em português), onde o motorista não precisa parar o veículo para pagar. A cobrança e pagamento são feitos automaticamente. Os testes deste sistema começaram em dezembro de 2023 na rodovia ERS-122, entre os municípios de Antônio Prado e Flores da Cunha, localizados na Serra Gaúcha.

Para os próximos meses, o governador espera concretizar o leilão de mais dois blocos de rodovias. O primeiro liga a região metropolitana de Porto Alegre ao norte do Rio Grande do Sul e à Região das Hortênsias, onde estão localizadas cidades turísticas, como Gramado e Canela, e o segundo bloco liga a região dos vales – como a do Taquari – à região de Passo Fundo, no norte do estado. Ao todo, o governo espera atrair investimentos de R$ 6 bilhões.

Minas Gerais

No segundo estado mais populoso do país, o governador Romeu Zema disse que espera começar as obras do anel rodoviário de Belo Horizonte, que tem previsão de início para meados de 2025. “Até o fim da minha gestão, vamos inaugurar a primeira etapa”, disse o líder do Executivo mineiro. A construção deve se iniciar pelo trecho que liga as cidades de Santa Luzia e Sabará.

Até 2026, o governo mineiro projeta o leilão de mais cinco blocos de rodovias: Lote 7 (Ouro projeta a realização de cinco novos leilões: Lote 7 (Ouro Preto e Mariana); Lote 8 (Região Metropolitana de BH); Lote 9 (Juiz de Fora); Lote 10 (Noroeste de Minas); e Lote 11 (Quadrilátero Ferrífero).

Paraná

Já o governador Ratinho Jr. adiantou que espera, ainda este ano, lançar dois novos lotes de rodovias para leilão: um que liga a cidade de Londrina a Ponta Grossa e outro que conecta os municípios de Pato Branco, Cascavel e Guarapuava. Para o ano que vem, o governo do estado planeja concretizar o certame de mais dois lotes.

Ratinho Jr. ainda demonstrou estar confiante com as PPPs que, desde 2019, já geraram mais de R$ 250 bilhões em investimentos para o estado, como ressaltou o governador. “Isso tudo dever fazer com que o Paraná seja o estado com maior investimento em infraestrutura dos próximos 10 anos”, projeta.