Via 040 encerra operações em trecho de Brasília a Juiz de Fora

O outro trecho de 232 km, que liga BH a Juiz de Fora, ficará sob a responsabilidade da concessionária EPR Via Mineira - (crédito: EBC)

A concessionária Via 040 encerrou oficialmente suas operações nesta terça-feira (6/8). A empresa administrava um trecho de 936,8 km, que liga Brasília a Juiz de Fora (MG). Parte da rodovia, da capital federal até a capital mineira, foi devolvida ao poder público e será administrada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

O processo de transição deverá ser concluído até a realização de um novo leilão, previsto para 26 de setembro. O outro trecho de 232 km, que liga Belo Horizonte a Juiz de Fora, ficará sob a responsabilidade da concessionária EPR Via Mineira.

Com o fim das operações, a cobrança de alguns pedágios ficará suspensa nos municípios de João Pinheiro, Cristalina, Paracatu, Lagoa Grande, São Gonçalo do Abaeté, Felixlândia, Curvelo, Capim Branco, Itabirito, Conselheiro Lafaiete e Barbacena.

Por outro lado, os pedágios assumidos pela EPR aumentarão de preço. No trecho há três praças, nos municípios de Itabirito, Conselheiro Lafaiete e Barbacena. Um carro de passeio que antes gastaria R$ 18,90, agora, vai precisar desembolsar R$ 38,10.

De acordo com a EPR Via Mineira, o contrato com o governo federal prevê um investimento total de R$ 8,7 bilhões, dos quais R$ 5,2 bilhões serão destinados à duplicação de 164 km, 42 km de faixas adicionais, correções de traçado, retornos e passarelas.

Balanço das operações

Quando assumiu a concessão, há 10 anos, a Via 040 se comprometeu em duplicar cerca de 500 km da rodovia. Desses, apenas 73 km foram entregues. De acordo com a concessionária, no período, foram realizados 405 mil socorros mecânicos, 37 mil atendimentos médicos, 43 partos de bebês e 1,2 milhão de atendimentos a contatos de usuários.

A Via 040 utilizou 35 guinchos (entre leves e pesados), 28 ambulâncias, seis caminhões pipa para combate a incêndios e seis caminhões boiadeiros para apreensão de animais de grande porte, distribuídos em várias bases operacionais.