"Não é possível dizer que a taxa de juros é exorbitante", diz Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta terça-feira (13/8), que não é possível afirmar que a taxa de juros do Brasil é exorbitante. Segundo ele, a taxa Selic do país é menor do que a média dos outros países. A afirmação foi feita durante a Comissão de Finanças e Tributação (CFT), na Câmara dos Deputados.

“Não é possível afirmar que a gente tem uma taxa de juros exorbitante, apesar de ter uma inflação muito baixa. Na verdade, a gente tem uma taxa Selic menor do que a média e uma inflação menor do que a média, ainda mesmo passando por um período de inflação global muito grande", disse. Campos Neto pontuou também que nos últimos cinco anos, entre 2019 e 2024, o Brasil teve uma menor inflação com uma menor taxa de juros.

Contudo, o presidente da autarquia, admitiu que o Brasil tem tido, sim, uma desancoragem das expectativas de inflação. Segundo ele, isso é preocupante, mas afirmou que embora a inflação implícita também tenha começado a subir, recentemente está se estabilizando.

"Ainda é verdade que as taxas de juros no Brasil são absurdamente altas, isso a gente não discute. O que a gente está querendo mostrar aqui é que, ao longo do tempo, a gente tem sido capaz de trabalhar com taxas de juros mais baixas comparado com outros intervalos na história, tanto na parte real quanto na parte nominal", reconheceu o presidente do BC.

Campos Neto declarou ainda que o Brasil tem uma taxa de juros neutra maior que a de alguns outros países. “A gente vê que em termos de esforço monetário o Brasil está mais ou menos na média de outros países, apesar de ter uma taxa de juros real mais alta, o que significa que a nossa taxa de juros neutra é mais alta também. Precisamos investigar as causas da taxa de juros estrutural ser mais alta, que é um tema que a gente tem discutido bastante recentemente", explicou.