Perlla possui dívida milionária pendente com ex-empresário na Justiça, diz jornal

Perlla se envolveu em uma nova polêmica, desta vez no âmbito judicial. Isso porque, a cantora se tornou alvo de uma cobrança na Justiça, pela quebra de contrato com antigos empresários da Alcla Produções, no qual já havia perdido um processo movido contra eles, em 2012.



Segundo informações do jornal Extra, a funkeira passou a ser cobrada pelo valor de R$ 800 mil, dois anos depois. No entanto, por não ter quitado, a dívida passou por correções monetárias e juros e alcançou o patamar de R$ 2,76 milhões.

A penhora dos bens de Perlla foram solicitadas pela advogada Flávia Farias, que representa a Alcla Produções, com o objetivo de quitar a dívida. A juíza responsável pelo caso autorizou a atuação de oficiais. No entanto, no fim de julho, a Justiça foi até a casa do então marido da funkeira, o empresário Patrick Abrahão, e descobriu que eles se separaram, e ela não foi localizada.

Procurada pela reportagem, Perlla declarou, por meio de seu representante, que "não quer se pronunciar no momento". Nesta última segunda-feira (12/8), inclusive, foi publicado uma nota oficial nas redes sociais, para anunciar o término do relacionamento entre a cantora e o empresário.

