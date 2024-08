PIB do DF deve superar média nacional em 2024, diz Santander

Nas estimativas do Santander, o PIB de serviços do Distrito Federal terá alta de 3% em 2024 e de 2,5%, em 2025 - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Produto Interno Bruto (PIB) do Distrito Federal deverá registrar alta superior à média nacional em 2024. A projeção consta em um estudo realizado pelo Departamento Econômico do Santander, divulgado nesta sexta-feira (16/8). O banco projeta crescimento de 3% na economia do DF neste ano e de 2,5%, em 2025. Já para o PIB brasileiro, trabalha com alta de 2% ao ano em 2024 e 2025.

Um dos autores do estudo, o economista Gabriel Couto destacou que o setor de serviços tem sustentado níveis fortes de crescimento na região, cuja economia, pelos cálculos do Santander, avançou 2,9% em 2022 e 2,1%, em 2023.

Nas estimativas do Santander, o PIB de serviços do DF terá alta de 3% em 2024 e de 2,5%, em 2025. “No Distrito Federal, o peso do segmento de serviços na economia chega a 92,4%, bem acima da média da região Centro-Oeste e do país, que fica em cerca de 70%”, afirmou.



Para o PIB agropecuário, após salto de 10% no ano passado, o Santander espera alta de 5% no Distrito Federal este ano, seguida de estabilidade em 2025. O agro tem participação de apenas 0,6% na economia do DF, frisou Couto.

Por fim, para a indústria, que representa quase 5% do PIB no DF, o banco prevê crescimento de 2,5% e 2% em 2024 e 2025, respectivamente. Em 2022, houve avanço de 1,6%, e de 2,1%, em 2023.

Com evolução excepcional nos últimos dois anos, na esteira de safras recordes e dos impactos secundários da produção agrícola sobre os demais setores, o Centro-Oeste tem elevação do PIB projetada em 2,4% em 2024 e 2,5% no ano que vem.

O levantamento apresenta estimativas do Santander por estados e regiões do país para o horizonte de 2022 a 2025. Os últimos dados oficiais do IBGE para as economias estaduais foram publicados em 2021.