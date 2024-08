Como foi criada a Jequiti, marca de cosméticos pensada por Silvio Santos

Silvio decidiu empreender no ramo devido ao gosto das filhas pelos cosméticos, de acordo com o site da marca - (crédito: Divulgação/SBT)

Uma das faces mais impressionantes de Silvio Santos, que morreu neste sábado (17/8), era a de empresário. Em 2006, ele fundou um de seus negócios mais conhecidos, a Jequiti. Terceira maior empresa de cosméticos do Brasil, ela é famosa sobretudo pelas propagandas em meio à programação do SBT.

Silvio decidiu empreender no ramo devido ao gosto das filhas pelos cosméticos, de acordo com o site da marca. "Durante algumas viagens, notou que o mesmo interesse também era compartilhado por inúmeras outras mulheres e logo seu faro empreendedor fez com que ele enxergasse um novo mercado promissor".

A inspiração para o nome Jequiti vem do jequitibá, árvore nativa da Mata Atlântica brasileira. Em tupi, seu nome significa "gigante da floresta", pois pode alcançar mais de 50 metros de altura, além de viver por mais de 3 mil anos.

A empresa tem mais de 400 produtos e 260 mil consultores espalhados pelo Brasil. Entre as linhas da marca estão perfumaria, maquiagens, corpo e banho, bebê, infantil e teen.

Em maio, a empresa Cimed, do ramo farmacêutico, adquiriu 50% da Jequiti. A ideia da companhia era comprar toda a empresa, mas as filhas de Silvio Santos preferiram manter parte do negócio, avaliado em cerca de R$450 milhões.