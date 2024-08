Número de imóveis lançados cresce 28% no segundo trimestre, indica CBIC

Pelo Minha Casa, Minha Vida, o crescimento do número de lançamentos no segundo trimestre foi de 46,7% - (crédito: Tony Oliveira AG Brasilia)

A Câmara Brasileira de Indústria da Construção (CBIC) divulgou, nesta segunda-feira (19/8), os resultados dos Indicadores Imobiliários Nacionais do segundo trimestre de 2024. De acordo com os números, a quantidade de imóveis residenciais lançados no país registrou um aumento de 28% no período, em comparação com os três primeiros meses do ano. Em relação ao mesmo trimestre de 2023, o crescimento foi de 7%.

Em relação às vendas, houve alta de 8,5% nesse indicador entre os dois primeiros trimestres do ano. Na comparação com o mesmo período de 2023, o aumento foi ainda maior, de 17,9%. Em nenhuma região do país houve queda do número de unidades residenciais vendidas.

Leia também: Construção civil deixa mercado de trabalho em alta e economia aquecida

O resultado também indica um recorde em toda a série histórica, com as vendas de apartamentos atingindo um patamar de mais de 93 mil unidades vendidas somente entre abril e junho deste ano. No acumulado dos últimos 12 meses, 353.949 imóveis foram comercializados.

Primeiro semestre

O levantamento ainda divulgou dados referentes aos primeiros seis meses de 2024. No primeiro semestre, os lançamentos de unidades residenciais superou em 5,7% o resultado publicado no mesmo período do ano anterior. Sobre a comercialização, o crescimento foi ainda maior, e ultrapassou em 15,2% o número de imóveis vendidos no primeiro semestre de 2023.

Nesse período, a oferta de unidades apresentou uma queda de 11,5% – o mesmo percentual registrado na comparação do segundo trimestre de 2024, com o mesmos três meses de 2023. Em relação ao primeiro trimestre, a oferta final registrou um recuo de 4,2%.

Minha Casa, Minha Vida

Pelo programa do governo federal Minha Casa, Minha Vida, destinado às famílias de baixa renda que desejam adquirir um imóvel em áreas urbanas e rurais, o crescimento do número de lançamentos no segundo trimestre foi de 46,7%, na comparação com o período imediatamente anterior. Em relação aos mesmos três meses de 2023, houve aumento de 86,7%.

Sobre as vendas de imóveis nesta iniciativa, este número registrou crescimento de 18,5% na comparação com o trimestre anterior. Já em relação ao segundo trimestre de 2023, o aumento foi de 46%.

Diferente dos números do setor, em geral, a oferta de unidades residenciais pelo Minha Casa, Minha Vida apresentou um crescimento de 4,1% em relação ao primeiro trimestre de 2024. Na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, também houve expansão: 5,6%.