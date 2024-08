Goldman Sachs reduz risco de recessão nos EUA de 25% para 20%

De acordo com o relatório, a menos que haja outra surpresa negativa nos dados do mercado de trabalho, espera-se que haja um corte de 25 pontos-base nas taxas de juros - (crédito: ANGELA WEISS)

O banco americano Goldman Sachs revisou suas projeções sobre a possibilidade de recessão nos Estados Unidos, após novos dados sobre o mercado de trabalho e o varejo. De acordo com o relatório, divulgado nesta segunda-feira (19/8), o indicador de probabilidade de recessão nos próximos 12 meses passou de 25% para 20%.

No início deste mês, a corretora havia elevado sua previsão de recessão de 15% para 25%. O crescimento do emprego mais fraco que o esperado levantou preocupações sobre uma eventual crise na economia norte-americana e causou grande oscilação nos mercados no mundo todo.



O relatório de auxílio-desemprego, divulgado na última quinta-feira (15) mostrou que os pedidos caíram para o nível mais baixo em um mês. Enquanto as vendas no varejo subiram 1% em junho. Os dois indicadores levaram o banco a rever suas estatísticas.

De acordo com o relatório, a menos que haja outra surpresa negativa nos dados do mercado de trabalho, espera-se que haja um corte de 25 pontos-base nas taxas de juros na próxima reunião do Federal Reserve (Fed), o Banco Central americano.

Também não foi descartada a possibilidade de um corte de 50 pontos-base se o relatório de emprego ficar aquém das expectativas. O mercado já precifica um corte dos juros em setembro, no entanto, a probabilidade de um corte maior caiu para 28,5%.