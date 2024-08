Celular Seguro: governo amplia tecnologia contra roubos e furtos

De acordo com uma pesquisa Datafolha, divulgada neste mês, quase 10% dos brasileiros tiveram seus aparelhos roubados ou furtados no último ano - (crédito: EBC)

Em 2023, o Brasil registrou um total de 937.294 ocorrências de roubo e furto de celular em delegacias do país, o que equivale a quase dois aparelhos por minuto. De acordo com uma pesquisa Datafolha, divulgada neste mês, quase 10% dos brasileiros tiveram seus aparelhos roubados ou furtados no último ano.

Com base na proporção de entrevistados e no tamanho da população, a estimativa é de que aproximadamente 14,7 milhões de brasileiros foram vítimas do crime no período analisado. Isso equivale a cerca de 1.680 celulares roubados ou furtados por hora no país, número significativamente maior do que os registros oficiais.

Na tentativa de combater esse problema, o Ministério da Justiça e Segurança Pública criou o programa Celular Seguro. Através de plataformas, tanto pelo site quanto por aplicativos para Android e iOS, os usuários podem bloquear rapidamente seus aparelhos, linhas telefônicas e aplicativos bancários em caso de roubo ou furto.

Uma nova atualização do programa tem agora como objetivo recuperar aparelhos furtados e roubados. A proteção oferecida também foi ampliada para incluir a prevenção de golpes financeiros.

Para desenvolver esse protocolo, foi criada uma equipe baseada na experiência bem-sucedida do governo do Piauí, o Cell Guard. O delegado Matheus Zanatta, coordenador do programa no estado, explicou que a motivação foi otimizar o processo de intimação.

A alimentação do banco de dados e a integração com bancos de outros estados são os principais desafios, afirmou o delegado. Para ele, a unificação de 11 estados aderirem ao mesmo sistema será um empecilho para a implementação nacional.

"Conseguimos reduzir significativamente os crimes de roubo de celulares em Teresina, tivemos uma redução em 42% nos crimes do tipo no primeiro semestre, e aumentamos em 311% na recuperação de celulares em comparação com o mesmo período do ano passado", conclui Zanatta.

Receptadores

O programa expandido, além de recuperar aparelhos celulares, visa também identificar receptadores, seguindo o modelo de recuperação de celulares do Piauí. Quando os aparelhos têm registro de furto ou roubo, os proprietários dessas linhas são intimados via WhatsApp a comparecer à delegacia para esclarecer a situação. Caso não apresentem a nota fiscal, devem entregar os aparelhos às autoridades, que os devolverão aos verdadeiros donos.

Os resultados são promissores. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Piauí, desde a implementação do protocolo estadual em 2023, houve uma redução de aproximadamente 50% nos roubos e furtos de celulares em Teresina. Além disso, oito mil celulares foram devolvidos aos proprietários em seis meses.