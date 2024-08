Datafolha: 1,6 mil celulares são roubados ou furtados por hora no Brasil

Com base na proporção de entrevistados e no tamanho da população, o Datafolha estima que aproximadamente 14,7 milhões de brasileiros foram vítimas do crime - (crédito: Imagem de Dragana_Gordic no Freepik)

De acordo com uma pesquisa Datafolha, divulgada nesta terça-feira (13/8), quase 10% dos brasileiros tiveram celulares roubados ou furtados no último ano. O estudo, encomendado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pela Folha de S.Paulo, entrevistou 2.508 pessoas com mais de 16 anos em todas as regiões do país entre os dias 11 e 17 de junho.

Os dados mostram que 9,2% dos entrevistados relataram ter sido vítimas de roubo ou furto de celular entre julho de 2023 e junho de 2024. A pesquisa destaca que esse tipo de crime é mais comum nas capitais, onde 15% dos moradores afirmaram ter passado pela experiência, em comparação com 6% no interior.

Com base na proporção de entrevistados e no tamanho da população, o Datafolha estima que aproximadamente 14,7 milhões de brasileiros foram vítimas desse crime no período analisado. Isso equivale a cerca de 1.680 celulares roubados ou furtados por hora no país.

Esses números são significativamente maiores do que os registros oficiais. Segundo o último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, foram registrados 937 mil roubos e furtos de celulares em 2023, indicando uma subnotificação.

A pesquisa também revelou que 53% dos entrevistados evitam circular em determinadas áreas ou horários por medo de ter o celular roubado ou furtado. Além disso, apenas 21% dos entrevistados possuem seguro contra roubo ou furto de celular, deixando a maioria desprotegida financeiramente.



