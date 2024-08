Concluir Angra 3 pode enfrentar dificuldades com a Eletrobras

Angra 3 segue inacabada e retomada das obras não deve acontecer antes da solução do impasse com a acionista Eletrobras - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Privatizada em 2022, a Eletrobras pode ser uma trava para a conclusão de Angra 3. A empresa é acionista da Eletronuclear, operadora das usinas, com 35,3% de ações. O acordo de acionistas, selado durante a privatização, obriga a companhia a realizar um aporte de cerca de R$ 9,5 bilhões caso as obras sejam retomadas.

Como o governo Lula questiona o modelo escolhido na privatização da Eletrobras, com a União subrepresentada no Conselho da empresa, um acordo com os acionistas privados deve passar pela negociação da Eletronuclear. Enquanto o governo tenta aumentar seus poderes na gestão da Eletrobras, os acionistas privados condicionam o acordo à venda da fatia na Eletronuclear.

O governo já admite assumir 100% da Eletronuclear e renunciar ao compromisso de aporte da Eletrobras para terminar a terceira usina. O ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que, embora a Eletrobras tenha a obrigação de investir em Angra 3, a empresa não manifesta interesse em continuar o projeto.

"A Eletronuclear virou uma empresa problema para o país. Não é uma empresa saneada, dinâmica, enxuta e eficiente. Vamos ter que achar uma solução para a Eletronuclear", disse o ministro em audiência na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, há duas semanas.

Entre as negociações, há uma proposta de o governo trocar de 3% a 5% do capital que tem na Eletrobras pela totalidade das ações da operadora de Angra. Mas o Ministério da Fazenda já sinalizou o veto à proposta.