Governo estima economia de R$ 25,9 bilhões com a revisão dos benefícios sociais

A equipe econômica do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), revelou nesta quarta-feira (28/8), uma previsão de economia de até R$ 25,9 bilhões. A estimativa é resultado de revisões de gastos, reprogramações e realocações de despesas relacionadas à assistência social e à Previdência Social.

O resultado foi divulgado dois dias antes do envio do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2025 ao Congresso Nacional. A medida visa ajustar o orçamento para atender às metas fiscais estabelecidas, refletindo um esforço significativo para otimizar recursos e alcançar os objetivos financeiros do governo para o próximo ano. As mudanças propostas prometem impactar diretamente o gerenciamento dos fundos públicos, buscando maior eficiência nas áreas de assistência e previdência.

O secretário-executivo do Ministério do Planejamento, Gustavo Guimarães, afirmou que o governo vai trabalhar para que a revisão seja maior. “Se a gente tiver alguma dificuldade em fazer esse trabalho de revisão, ele não estiver respondendo, vai acontecer algo semelhante ao que aconteceu neste ano, e fazer a parte que não é ideal, o contingenciamento ou o bloqueio no Orçamento público”, disse. “A gente vai trabalhar para que a revisão seja até maior do que essa”, completou.