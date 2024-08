BC: Setor público tem déficit primário de R$ 257 bi em 12 meses

Conforme dados do BC, IBC-Br avança 1,1% no segundo trimestre de 2024. Autoridade monetária não descarta risco de alta da Selic - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O setor público consolidado (governo central, Estados, municípios e estatais, com exceção de Petrobras e Eletrobras) tem déficit primário de R$ 257,742 bilhões no acumulado de 12 meses até julho, o equivalente a 2,29% do Produto Interno Bruto (PIB). Os dados foram divulgados pelo Banco Central, nesta sexta-feira (30/8).

Segundo os dados, até junho, o déficit acumulado era de R$ 272,203 bilhões (2,44% do PIB). O resultado fiscal negativo em 12 meses até julho é composto por um déficit de R$ 268,986 bilhões do Governo Central (2,39% do PIB), saldo positivo de R$ 34,753 bilhões nos Estados (0,31% do PIB), rombo de R$ 15,987 bilhões nos municípios (0,14% do PIB) e resultado negativo de R$ 7,522 bilhões nas empresas estatais (0,07% do PIB).

Os números do BC apontam que o saldo negativo do mês foi composto por déficits de 8,618 bilhões de reais do governo central, 11,138 bilhões de reais dos governos regionais e 1,692 bilhão de reais de empresas estatais.

O aumento da dívida bruta, segundo a autarquia, decorreu principalmente dos juros nominais apropriados (+0,7 ponto percentual) e das emissões líquidas (+0,4 p.p.). O efeito do crescimento do PIB sobre a dívida pública, por sua vez, contribuiu para uma redução de 0,5 ponto, o que não compensou os outros fatores de alta.